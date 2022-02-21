Bodrum'da sahile ölü caretta caretta vurdu

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Koyunbaba Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, plajda ölü bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerince kaplumbağa sahilden alınarak uygun bir alana gömüldü.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-02-21 15:42:36



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