Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci

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Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 18. hafta karşılaşmalarında 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 16.00’da Atatürk Spor Salonu’nda ligin sekizinci sırasındaki Ürgüpspor’u ağırlayan Milas Belediyespor, 30’lık galibiyetle rahat bir nefes aldı.



Maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuran Milas ekibi 2624, 2520, 2519’luk setlerle sahadan 30’lık galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyetle puanını 18’e çıkaran Milas Belediyespor Voleybol Takımı sezonun kalan kısmındaki maç hazırlıklarına hafta içi gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

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