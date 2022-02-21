“Bir Kitap Bir Çocuk” ile Gümüşlük Ortaokulu’na “Bin 500” Kitap

Muğla'nın Milas ilçesinde Dünya Türkleri Derneği “Bir Kitap Bir Çocuk” sloganıyla başlattığı kampanya ile eğitime destek vermeye devam ediyor.



Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Oya Canbazoğlu’nun farklı alanlarda her yaş grubundan vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı kampanyalar büyük ilgi görüyor. Son olarak Milas Gümüşlük Ortaokulu’na bin 500 kitap bağışında bulunulması ile ilgili kısa bir açıklama yapan Canbazoğlu, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gençlerimiz için nefes almadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Başlatılan kampanya doğrultusunda Muğla ve ilçelerinde kitap bağışlarına devam eden Dünya Türkleri, son olarak Milas Gümüşlük Ortaokulu’na kitap bağışında bulundu. Tadilat sonrası oluşturulan okul kütüphanesindeki kitap çeşitliliğinin arttırılması amacıyla kitap bağısında bulunduklarını belirten Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayın, okul kütüphanesine bin 500 adet kitap verdiklerini belirtti.



Gümüşlük Ortaokulu Müdürü Mehmet Kızılca ve okul yönetimi ise yapılan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Okulumuz uzunca bir tadilat sürecinden geçti. Okulumuza kazandırılan kütüphane kitap desteğiyle daha da zenginleşti. Dünya Türkleri yöneticilerine okulumuz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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