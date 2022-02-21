Yatağan’ın dünya rekortmeni okçuları çiçeklerle karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yatağan’ın dünya rekortmeni okçuları çiçeklerle karşılandı

İHA

Slovenya'da yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonasında, Milli Takım formasıyla yarışan Yatağanlı Okçular Songül Lök, Hazal Burun, Emircan Haney, Milli Takım Antrenörü Dr. Ejder Sözen ile birlikte indikleri Milas Bodrum Hava Limanı'nda Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Milas İlçe Müdürü İsa Bal tarafından çiçeklerle karşılandı.

Yatağan’ın dünya rekortmeni okçuları çiçeklerle karşılandı

Slovenya'da yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonasında, Milli Takım formasıyla yarışan Yatağanlı Okçular Songül Lök, Hazal Burun, Emircan Haney, Milli Takım Antrenörü Dr. Ejder Sözen ile birlikte indikleri Milas Bodrum Hava Limanı'nda Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Milas İlçe Müdürü İsa Bal tarafından çiçeklerle karşılandı.

Slovenya'da yapılan 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nda Yatağan Anadolu Lisesi öğrencisi Hazal Burun ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim öğretimine devam eden Songül Lök ile Antalyalı Okçu İpek Tomruk'tan oluşan "21 Yaş Altı Makaralı Yay Kadın Milli Takımımız" Avrupa Şampiyonu oldu. Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadınlar Milli Takımımız, Slovenya'nın Lasko kentinde yapılan 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde; 235 puanla ABD'ye ait olan dünya rekorunu 236 puan alarak kırarak Dünya Rekortmeni oldu. AyYıldızlılar bu başarıyı, finalde 234228 Rusya'yı mağlup ederek altın madalyayla süsledi.

Şampiyonlara görkemli karşılama
Şampiyon sporcular Milas Bodrum Hava Limanında Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar, Milas İlçe Müdürü İsa Bal ve öğrenciler tarafından tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Karşılamanın ardından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Ak Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir milli sporcularla bir araya geldi.

Ülkemize 10 madalya ile döndük
Avrupa şampiyonasında, Milli Takıma Muğla'nın 3 sporcusu ile katkı verdiklerini vurgulayan Milli Takım antrenörü Dr. Ejder Sözen; “Sporcularımız ve milli takımımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Slovenya'da 10 kişilik teknik ekip ve 24 sporcuyla mücadele ettiklerini de belirten Dr Ejder Sözen, “Ülkemize 10 madalya ile dönmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Muğla Büyük Şehir Belediyesi başta olmak üzere Muğla’daki tüm kurumlardan güzel destekler aldıklarını belirtti.

Milli sporcular Songül Lök, Hazal Burun ve Emircan Haney Milli Takım Formasıyla Slovenya’dan hem rekor hem de madalya ile dönmekten büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı
YEREL HABERLER Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı
Can dostlara Jandarma şefkati Muğla’da soğuk ve yağışlı geçen kış aylarında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Timi ekipleri tarafından sokakta yaşayan can dostlara yem dağıtımı yapılıyor.
YEREL HABERLER Can dostlara Jandarma şefkati Muğla’da soğuk ve ...
“Bir Kitap Bir Çocuk” ile Gümüşlük Ortaokulu’na “Bin 500” Kitap
YEREL HABERLER “Bir Kitap Bir Çocuk” ile Gümüşlük Ortaokulu’na “Bin ...
Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci
Bodrum'da sahile ölü caretta caretta vurdu
YEREL HABERLER Bodrum'da sahile ölü caretta caretta vurdu
Büyükşehir okçuları dünya rekoru kıran takımı oluşturdu Muğla Büyükşehir Okçuları Songül Lök ve Hazal Burun takım arkadaşları İpek Tomruk ile birlikte Avrupa Genç Takım şampiyonu olurken, 236 puanla Dünya Rekoru kırdılar.
YEREL HABERLER Büyükşehir okçuları dünya rekoru kıran takımı ...
Büyükşehir personeline vatandaş ile iletişim eğitimi Muğla Büyükşehir Belediyesi personeline, çalışanlar arasında ve vatandaşlarla daha iyi iletişim kurulması amacıyla “İletişim” eğitimi verdi.
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline vatandaş ile iletişim ...
Yangın mağduru kadın üreticilere 10 bin koyun Muğla’da geçen yıl Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangınlarda hayvanları telef olan kadın üreticilere 2 yıl içinde 10 bin koyun ve 400 koç dağıtımı başladı.
YEREL HABERLER Yangın mağduru kadın üreticilere 10 bin ...
Geçici personel için protokol yapıldı
YEREL HABERLER Geçici personel için protokol yapıldı
Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama
Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu Köyceğiz'deki caminin minaresinden ezan sesleri yükselmeye başladı
YEREL HABERLER Hayırseverin desteği ile camii, minaresine ...
Köyceğizli öğrenciler uzay teleskobunu tanıttı
YEREL HABERLER Köyceğizli öğrenciler uzay teleskobunu tanıttı
Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki arabasından oldu
YEREL HABERLER Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki ...
Bodrum'da ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu Gezinti yaparken kaplumbağa ile karşılaştılar
YEREL HABERLER Bodrum'da ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu Gezinti ...
Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar
YEREL HABERLER Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca ...
Ege Denizi'ndeki deprem Datça'da hissedildi
YEREL HABERLER Ege Denizi'ndeki deprem Datça'da hissedildi
Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık ...
Tuğçe'yi taciz eden kişi bu kez komşusunu bıçakladı: O anlar kamerada
YEREL HABERLER Tuğçe'yi taciz eden kişi bu kez komşusunu bıçakladı: ...
Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı Genç kızı tacizden 2 kez tutuklanmıştı
YEREL HABERLER Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden ...
Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi
Fethiye narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Fethiye narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı
YEREL HABERLER Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar ...
Köyceğiz’de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona ...
AKUT deprem tatbikatı yaptı Enkaz altından depremzede kurtarıldı
YEREL HABERLER AKUT deprem tatbikatı yaptı Enkaz altından depremzede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.