Can dostlara Jandarma şefkati Muğla’da soğuk ve yağışlı geçen kış aylarında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Timi ekipleri tarafından sokakta yaşayan can dostlara yem dağıtımı yapılıyor.

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Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ekipleri sorumluluk bölgelerinde yem dağıtımı yapıyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaşayan sahipsiz kedi ve köpek gibi can dostlara jandarma ekiplerince düzenli olarak bulundukları bölgelere yem bırakılıyor.

Soğuk kış aylarında sokakta yaşayan köpek ve kedi gibi hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, özellikle kırsalda belirli noktalara bıraktığı yemlerle bu hayvanların düzenli olarak beslenmelerini sağlıyor.

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