Bodrum'da 41 kaçak göçmen kurtarıldı, 17 kaçak göçmen yakalandı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalanırken, çeşitli tarihlerde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 41 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 18-20 Şubat tarihleri arasında denizde, lastik bot içerisindeki toplam 41 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itildiği belirlendi.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bugün saat 04.30 sıralarında ise ilçenin açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu bilgisi ulaştı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurup, kaçak göçmenleri yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan 17 kaçak göçmen karaya çıkartıldı.

Yakalanan ve kurtarılan toplam 58 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-02-21 19:43:07



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