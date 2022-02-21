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Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tekrar tutuklandı

DHA

Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tekrar tutuklandı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delilerini gizleyip, yok ettiği öne sürülen ve tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı (26), itiraz üzerine 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürülmesine iştirak' suçundan tekrar tutuklandı. 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında dava açıldı.
AVUKATTAN SUÇ DUYURUSU
Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eski eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.
HER İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ
Avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi. Savcılık, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, ilerleyen süreçte, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.
Geçen yıl 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Şüphelilerin tamamı savunmalarında, suçlamaları reddetti.
SAVCI 9'UNCU DURUŞMADA MÜTALAASINI VERDİ
Davanın 24 Ocak günü görülen 9'uncu duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliği ile kabul edildiğini belirterek, Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılması talep etti. Mertcan Avcı'nın da 'suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması' suçundan cezalandırılmasını, Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan sanık Cemal Metin Avcı ise mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
Davanın 14 Şubat günü görülen 10'uncu duruşmasında Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Mertcan Avcı'nın müşterek fail olarak yargılanması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Duruşmada dilekçeyi değerlendiren mahkeme heyeti, Avcı hakkında mevcut yargılamanın tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.
Mahkeme heyeti, ara kararında Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk hali ile Mertcan Avcı'nın adli kontrol şartının uygulamasının devamına; Ayten Avcı, Mertcan Avcı, Şükrü Orhan ve Eda Karagül'ün toplanan delillerin yeterli olması nedeniyle sonraki duruşmaya katılmamalarına karar vererek, duruşmayı erteledi.
AVUKAT EPÖZDEMİR'İN YENİ ŞİKAYETİ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adli kontrol şartıyla daha önce serbest bırakılan Mertcan Avcı'nın tutuklanması amacıyla bir kez daha savcılığa başvurdu. Mertcan Avcı bugün avukatıyla birlikte Muğla Adliyesi'ne giderek Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mertcan Avcı'nın tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan Av. Epözdemir, "Bugün akşam saatlerinde yaptığımız yeni şikayet neticesinde Mertcan Avcı, Pınar Gültekin´in canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürülmesine iştirak suçundan tutuklandı. Mertcan Avcı hakkında en kısa zamanda tanzim edilecek iddianamenin ardından davanın Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki dava doyası ile birleştirileceğini düşünüyorum. Sonuna kadar hukuki mücadele vermeseydik bu dava tek sanıkla yürüyor olacaktı" dedi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-02-21 23:32:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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