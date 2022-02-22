Köyceğiz’de çocuk oyunu için oyuncu seçmeleri yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oyunculuk eğitimi veren eğitmenler 23 Nisan'da gösterime sunulacak çocuk oyunu için oyuncu seçmeleri gerçekleştirdi.



Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve eğitmenleri 'Köyceğiz Kumpanya' adını verdikleri yeni bir tiyatro kurarak bu tiyatroda da temel oyunculuk, doğaçlama, sanat tarihi, şansolfej ve hareket olmak üzere 6 dalda eğitim vermeye başladı. Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oyunculuk eğitimi veren eğitmenler Mehmet Akif Kızışar, Seray Ercan, Yalın Kuleyin, Iraz Keskin, Hazal Yeşilli ve Hale Çullas 23 Nisan'da gösterime sunulacak çocuk oyunu için oyuncu seçmelerini tamamladı. Yoğun talebin olduğu seçmelerde oyuncu adayları seçilebilmek için büyük çaba sarf etti. Eğitmen Mehmet Akif Kızışar, “Yetenekli ve oyunculuk tutkusuna sahip olan daha önce eğitim imkanı bulamayan kişilere olanak tanıyabilmek amacıyla yola çıktık. Oyunculuk eğitimi almak isteyen adaylar eğitimleri sonunda seyirci karşısına çıkıyorlar. Daha Önce Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleşen 'Can’ım Doktor' ve 'Ah şu' tiyatro oyunları seyircilerin beğenilerini toplamayı başarmıştı. Yeni hazırlayacağımız oyunumuzda da aynı başarıyı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Çocuk oyununda yer almak isteyen adaylar da önceden verilen komedi parçasıyla seçmeye katıldı. Seçmelerin sonucu en kısa zamanda açıklanacak" dedi.

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