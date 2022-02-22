Menteşe’nin Göktepe Mahallesinde 5 bin 500 metreküp su depolama hacmine sahip Göktepe sulama projesi tamamlandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan yaptığı açıklamada, “Muğla’mız için her projeyi olduğu gibi, tarım arazilerimizin sulama projelerini de yakından takip ediyoruz. Acil ihtiyaç olan sulama projelerine destek istiyor ve ödenek tahsisini sağlıyoruz. Menteşe ilçemizdeki Göktepe sulama projesi çitçilerimize hayırlı olsun. Göktepe mahallesinde tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamak amacı ile 11 kilometre uzunluğundaki su iletim hattı, 5 bin 500 metreküp su depolama havuzu ve 1 regülatör inşaatı çalışmalarımız tamamlandı. Bu yıl sulama sezonunda Göktepe mahallesinde 3 bin 680 dekar zirai araziye su verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca dekar başına 2 bin 600 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 568 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.

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