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Köyceğiz Müftülüğü, 18 Mart Şehitleri için şiir yazma yarışması düzenledi

İHA

Köyceğiz Müftülüğü, 18 Mart Şehitleri için şiir yazma yarışması düzenledi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük tarafından “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi” ile ilgili lise öğrencileri arasında şiir yazma yarışması düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz yarışma ile ilgili olarak, “Müftülüğümüz tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi” etkinlikleri kapsamında, devletin bekası, milletin huzuru için iman dolu göğüsleriyle Çanakkale'yi geçilmez kılan Anadolu’daki Milli Mücadelenin meşalesini ateşleyen şehitlerin kutlu mücadelesini diri tutmak amacıyla Köyceğiz ilçesinde “Lise Öğrencileri Arasında Şiir Yazma Yarışması” düzenlendi. Liseli gençlerimizi şiir yazma yarışmasına davet ediyorum” dedi.

Eserler 11 Mart 2022 tarihine kadar okul idarelerine teslim edilecek, okullarda toplanan şiirler Köyceğiz Müftülüğü’nde değerlendirilecek. Yarışma şartlarına Köyceğiz İlçe Müftülüğü internet sitesinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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