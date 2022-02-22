Marmaris’te yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında su baskınları yaşandı.

Marmaris’te sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte geçtiğimiz yaz meydana gelen yangınların etkilediği dağlık alanlardan gelen sel suları yolları göle çevirdi. Sağanak yağış özellikle İçmeler, Asparan ve Siteler mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında su baskınlarına neden olurken, bazı araçlar da sel sularından zarar gördü. Sel suları mahalle içinden geçen derenin istinat duvarını da yıktı. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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