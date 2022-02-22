Somaspor galibiyet peşinde

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkarıp Play-Off yarışında yara alan Somaspor yarın evinde Serik Belediyespor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Yücel Büyük'ün görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ligde 42 puanla 8'inci sırada yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, taraftar desteği ile kazanıp yeniden tırmanışa geçeceklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum SOMA, (DHA)

2022-02-22 12:55:14



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