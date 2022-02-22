Marmaris-İçmeler karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan Marmarisİçmeler karayolunda tek şeritten ulaşım sağlanıyor.
Marmaris’te sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte geçtiğimiz yaz meydana gelen yangınların etkilediği dağlık alanlardan gelen sel suları yolları göle çevirdi. Sel sularının getirdiği moloz parçaları ve çamur ile yollarda oluşan bozulma nedeniyle Marmaris’ten İçmeler Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan karayolu trafiğe kapatılmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, çalışmaların ardından trafiğin her iki şeritten de ulaşıma açılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.