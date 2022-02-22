Bodrum'da Optimist Dünya Şampiyonası hazırlığı sürüyor



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Yelkende 2022 Dünya Optimist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Bodrum'da, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nde de içinde yer aldığı Yelken Kulüp'te yenileme çalışmaları devam ediyor. Bodrum, dev organizasyon öncesi farklı yarışlara da ev sahipliği yapacak. İlçede bu kapsamda Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 14-20 Mart tarihleri arasında Yıldızlar Kupası düzenlenecek. Bu yarışlarda aynı zamanda Dünya Optimist Şampiyonası'na katılacak milli takım belirlenecek. Yıldızlar Kupası'nın ardından ise 1-6 Nisan tarihlerinde 10'uncu Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) düzenlenecek.

Dünya Optimist Şampiyonası öncesi prova niteliğinde olacak BIOR'a şu ana kadar 18 ülkeden 80 kulüp, 303 yelkenci kayıt yaptırdı. 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ise Dünya Optimist Şampiyonası test yarışları gerçekleşecek. 2022 Dünya Optimist Şampiyonası ise 27 Haziran-7 Temmuz tarihileri arasında gerçekleşecek. Bodrum'da 50 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp'te başlayan kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında kayıkhane, derslikler ve iskelede başlayan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

BAŞKAN AKDURAK İNCELEMELERDE BULUNDU

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve federasyon yönetimi, Bodrum'a gelerek, 2022 Dünya Optimist Şampiyonası hazırlıklarını yerinde inceledi. Şampiyonanın düzenleneceği İçmeler'deki Yelken Kulüp'te Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk ve Serdar Çiçek, TYF Etkinlik Komitesi başkanı ve Muğla Yelken İl Temsilcisi Serdar Kayhan ile birlikte incelemelerde bulunan TYF heyeti ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı da ziyaret etti.

KARAKAYA: "DÜNYA ŞAMPİYONLARI YETİŞTİREN BODRUM'DA DÜNYA ŞAMPİYONASI"

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, dünya şampiyonları yetiştiren Bodrum'da Dünya Şampiyonasının gerçekleşecek olmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bodrum yelken sporunda her zaman en iyiler arasında yer aldı. Gerek kulübümüz, gerekse diğer Bodrum kulüplerimizden dünya çapında önemli başarılara imza attık. Şampiyonanın Bodrum'da yapılacak olması bizim için çok önemli ve gerekli çalışmalar için desteğini her zaman bizlerden eksik etmeyen Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Kaymakam Bilgehan Bayar'a, TYF Başkanı Özlem Akdurak'a ve emeği geçen herkese teşekkürler. Bu önemli organizasyonu Bodrum'a ve ülkemize yakışır şekilde geçirmek için tüm arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

TÜRK: "BODRUM'A YAKIŞAN BİR TESİS OLACAK"

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, yenileme çalışmalarının ardından yelken kulübün Bodrum'a yakışan bir tesis haline geleceğini belirterek, "2022 Dünya Optimist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Dünya şampiyonasından önce ise mart ayında, 10'uncu BIOR'u gerçekleştireceğiz. Daha sonra ise şampiyonanın test yarışları var. Bu organizasyonların hepsinde onlarca ülkeden yüzlerce sporcuyu ağırlayacağız. Bu önemli organizasyonlar öncesi belediyemizin başlattığı çalışmalarla yelken kulübümüz dünya standartlarına kavuşacak ve Bodrum'a yakışan bir tesis olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2022-02-22 13:54:34



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