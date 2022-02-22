Marmaris'te evleri basan sel suları tahliye ediliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak yağış etkili olurken ev ve işyerlerindeki su baskınları sonrası, sel suları tahliye ediliyor.



İçmeler Mahallesi, daha önce yağan sağanak yağışlarda olduğu gibi en çok etkilenen yerleşim yerlerinden oldu. Derelerin istinat duvarlarının yıkılması ve taşması sonucu bazı ev ve işyerlerini balçıklı su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanları ile temizliklerini yaptı, bazı vatandaşlara belediye ekipleri yardımcı oldu.



İçmeler Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Hayriye Yılmaz "Her yağmur yağdığında korkuyoruz, daha önceki selde tüm eşyalarım gitti, yardımseverlerin desteği ile ikinci el eşyalar almıştım onlarda zarar gördü. Kapılarım şişti, kapanmıyor alt katı hep su basıyor, oğlum sabahtan dalgıç pompa buldu getirdi onunla boşalttık suları, temizlik yapıyorum şimdi" dedi.



Hayriye Yılmaz geçtiğimiz yıllarda da şiddetli yağmurların yağdığını ama hiç su basmadığını, şimdi basmasının sebebini ise yanan bölgelerdeki ağaçların erken kesilmesi olduğunu ifade etti.



Marmaris Kaymakamlığı ve Belediye ekipleri mahalle mahalle dolaşarak aşırı yağışlardan zarar gören ev ve işyerlerini ziyaret edip zarar tespit çalışmalarını yapmaya devam ediyor.

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