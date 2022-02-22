Bodrum'da çıkan hortumda elektrik telleri koptu

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle elektrik telleri koptu, konteynerler sürüklendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü´nün sağanak uyarısı yaptığı Bodrum´da sabah saatlerinde yağışla birlikte Yalıçiftlik Mahallesi'nde hortum çıktı. Yaklaşık 1 dakika süren hortum nedeniyle elektrik telleri koptu, bölgedeki 2 konteyner sürüklendi.

Kısa süreli paniğe neden olan hortum sonrası elektrik dağıtım şirketi çalışanları kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-02-22 16:34:50



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