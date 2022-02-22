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Marmaris Belediyesi, sağanak yağışla birlikte yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti

İHA

Yangının yaşandığı Marmaris'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçmeler'de yine sel felaketi yaşandı. 14 ev ve bahçeyi su basarken Marmaris Belediyesi ekipleri gün boyu sorunlara müdahale etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekibiyle birlikte sahadaydı.

Marmaris Belediyesi, sağanak yağışla birlikte yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti

Yangının yaşandığı Marmaris’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçmeler’de yine sel felaketi yaşandı. 14 ev ve bahçeyi su basarken Marmaris Belediyesi ekipleri gün boyu sorunlara müdahale etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekibiyle birlikte sahadaydı.
Marmaris’te sabaha karşı etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yine yangının yaşandığı mahallelerde olumsuzluklar yaşandı. Özellikle İçmeler’de yanan ormanlık alandan gelen yağmur suları nedeniyle bazı yollar kapanırken, bazı evlerin giriş katında su baskını meydana geldi.
Metrekareye 89 kilogram yağış düştüğü Marmaris’te İçmeler Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Barbaros Caddesi, Asparan ve İçmeler sahil bandında kalan sokaklarda su baskınları yaşandı. Yanan ormanlık alandan gelen mil, taş, odun parçalarının yanı sıra kesilmiş olan kütüklerin yağmur suyu kanallarını kapatması nedeniyle yine su akışı sağlanamadı.
Geceden itibaren teyakkuzda olan Marmaris Belediyesi ekipleri anında sıkıntılı noktalara müdahale etti. İş makineleriyle çalışmalarda bulunan ekipler kanal açma ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. 14 konutta yaşanan küçük çaplı su baskını ihbarına giden ekipler suların tahliyesini sağladı.
Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekibiyle birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Başka kurumların sorumluluğunda olan alanlarda Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve birim amirleriyle bölgeyi inceleyen Oktay, belediye çalışanlarından bilgi aldı.

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