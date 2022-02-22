Marmaris'te sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (2)



SELİN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 09.00 13.30 saatleri arasında etkili olan sağanakta metrekareye 89 kilogram yağmur düştü. Sağanağın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı. Dağların yanan alanlarından çamurlu sularla taşınan taş ve kaya parçaları ile ağaç dalları temizlendi. Çamurla kaplanan 5 sokak ve 2 cadde de iş makineleriyle temizlendi. İlk tespitlere göre 1 apart otel, 14 ev, 4 iş yeriyle onlarca tarla ve bahçeye dolan sel sularını tahliye için itfaiye ekipleri ve bölge halkı seferber oldu. Turban mevkisiyle İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yoluna heyelan ve sel sularıyla gelen balçık ve kaya parçaları kepçe ve dozerlerle temizlendi. Yol yaklaşık 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan sel sularıyla sürüklenerek hasar gören araç sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşanan selin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Mesai arkadaşlarımızla birlikte sağanağın ilk başladığı sabah saatlerinden itibaren sahada tedbirlerimizi aldık. İş makineleriyle dağlardan gelen çamurlar temizlendi. Kesilmiş ağaç dalları ve çeşitli atıklarla tıkanan dereler temizlendi. İtfaiye ekiplerimiz su taşkınları olan alanlarda tahliye işlemi yapıyor. Temizlik ve onarım çalışmalarımız hızlı şekilde devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi. (DHA)Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2022-02-22 18:00:59



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