Araçtan uyuşturucu çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesine araçla uyuşturucu getiren 3 kişi Narkotik ekiplerince gözlatına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve NSM teknik büro ile yapılan koordineli çalışmalarda Bodrum'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi aldı. Bodrum girişinde durdurulan araçta 138 gram uyuşturucu maddesi yakalandı. Araçta bulunan F.A, Ö.A ve Y.B isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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