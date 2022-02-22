14 yıl hapis cezası vardı, yol kontrol noktasında yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalara aralıksız devam ederken bu kapsamda Kızılağaç yol kontrol noktasında yapılan çalışmalarda, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.E. isimli şahıs yakalandı. Jandarmanın dikkatinden kaçamayan şüpheli B.E. gözaltına alındı. Karakolda tamamlanan adli işlemlerin ardından B.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.