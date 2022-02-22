Muğla’daki silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Muğla’nın Ula ilçesinde sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesi’nde bir şahsın aralarında husumet olan şahıslara açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralılardan Özcan Emreoğlu (43) hastanede hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Akyaka Mahallesi’nde bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 BH 434 plakalı otomobili ile Akyaka’daki bir restoranın önüne gelen B.H. (39) iddiaya göre aralarında husumet bulunan Özcan Emreoğlu (43) ile A.E.’ye (41) 10 el ateş etti. Açılan ateşle birlikte Özcan Emreoğlu, A.E. ve kurşunların isabet ettiği restoran çalışanı Z.Ç.(52) yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, göğüs bölgesinden yaralanan Özcan Emreoğlu (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra aracı ile kaçan B.H.’yi yakalamak için Jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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