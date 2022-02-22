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Muğla’daki silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

İHA

Muğla'nın Ula ilçesinde sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde bir şahsın aralarında husumet olan şahıslara açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralılardan Özcan Emreoğlu (43) hastanede hayatını kaybetti

Muğla’daki silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Muğla’nın Ula ilçesinde sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesi’nde bir şahsın aralarında husumet olan şahıslara açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralılardan Özcan Emreoğlu (43) hastanede hayatını kaybetti
Olay, saat 19.00 sıralarında Akyaka Mahallesi’nde bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 BH 434 plakalı otomobili ile Akyaka’daki bir restoranın önüne gelen B.H. (39) iddiaya göre aralarında husumet bulunan Özcan Emreoğlu (43) ile A.E.’ye (41) 10 el ateş etti. Açılan ateşle birlikte Özcan Emreoğlu, A.E. ve kurşunların isabet ettiği restoran çalışanı Z.Ç.(52) yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, göğüs bölgesinden yaralanan Özcan Emreoğlu (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra aracı ile kaçan B.H.’yi yakalamak için Jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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