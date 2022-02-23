Fethiye’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından gece saatlerinde iki farklı adres ve iki farklı araça yapılan operasyonda A.A.,Y.Ö ve İ.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada; 100 gram metamfetamin, 50 adet kadar uyuşturucu hap ile Sentetik hap, 150 adet kadar Sentetik Kannobinoid, uyuşturucu madde tartımında kullanılan iki adet terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 20 bin TL civarında para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şahıstan A.A. ve Y.Ö. tutuklandı, İ.A ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.