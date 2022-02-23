'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde çıkan tartışmada husumetli olduğu Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve kavgayı ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) yaralayan; ardından da otomobille kaçan Bayram Hamal (39), Kavaklıdere ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hamal, gözaltına alınarak karakola götürüldü. (DHA)Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-02-23 07:21:00



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