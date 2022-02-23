Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil refüje çıkarak durabildi.



Edinilen bilgiye göre, kaza Milas Bodrum karayolu Karakaya mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Refüje çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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