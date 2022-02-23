Milaslı gençler Kıyıkışlacık Okulu’na katkı sağlamak için bir araya geldi

“İasos Cennet Kalsın” sözünü kendilerine ilke olarak kabul eden İasos Mahalle Meclisi Derneği, Kıyıkışlacık Okulu kütüphanesine kitap bağışında bulundu.



Gençlerin çabası sonucu bir araya gelen kitapları gençlerle birlikte okula teslim eden İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie, “Okul kütüphanesinin oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda özverili çalışmalarından dolayı Kıyıkışlacık Okulu Türkçe öğretmenimiz Murat Yıldız’a, kütüphane raf ve masalarını okulumuza hediye eden Prof. Dr. Lütfi Çakar’a, kütüphane duvarlarını kendi değerli vakitlerinden ayırarak, saatlerce ayakta durarak, büyük emekler vererek çocukların seveceği sanat eseri resimlerle, hiçbir karşılık beklemeden, günlerce çalışarak donatan ressamlarımızdan Yönetim Kurulu üyemiz emekli öğretmen Mine İncier ve Grafik sanatçısı Tuğçe Bulut’a da bir kez daha teşekkürü borç biliriz” dedi.



Yaptığı açıklamalarda sıklıkla İasos’un değerinden ve güzelliklerinden bahseden Dernek Başkanı Hülya Scobie, derneğin kuruluşundan bu yana farklı alanlarda çalışmalar yaparak mahallenin güzelleşmesi için yoğun emek harcadıklarını da sözlerine ekledi.



Düzenledikleri imza günleri, resim çalıştayı, Hanımeli El Sanatları pazarı ve festivallerle İasos’a renk katmak için dernek olarak tek yürek olduklarını da sözlerine ekleyen Scobie, yörede yaşayanların yapılan çalışmalardan övgü ve sevgiyle dile getirdiklerini vurgulayarak “Daha iyi, yaşanılır bir çevre ve doğa için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.



Kitap teslimi sonrasında kısa bir açıklama yapan İasos Mahalle Meclisi Derneği Gençlik Kolu Başkanı Müge Ölmez ise “Öncelikli hedefimiz mahallemizin tüm çocuklarının ve gençlerinin eğitimli ve kültürlü birer birey olarak yetişmeleri. Okulumuza hediye ettiğimiz kitaplardan yararlanan tüm çocukların ileride gençlik kollarına katılıp bizleri örnek alarak bu ve bunun gibi birçok güzel işe imza atacaklarına inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.