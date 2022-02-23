Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün başlayan sağanak yağış bugünde aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Bugün sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yağış, İçmeler ve Siteler Mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur suları ile yollara dökülen toprak ve kaya parçaları trafiği ve ulaşımı kısa süreli olarak etkiledi. Son 24 saatte metrekareye 112 kilogram yağmurun düştüğü Marmaris’te trafik polisleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri ise yağıştan etkilenen yolları temizleme çalışmalarına devam ediyor. Marmaris'te yağışların bugün aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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