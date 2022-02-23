Cinayet öncesi arbede güvenlik kamerasında Ula’nın Akyaka Mahallesinde bir kişinin ölümü ve iki kişinin yaralanması olayının yaşandığı ana ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

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Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı olayının o ana ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Akyaka Mahallesi Azmak mevki'indeki bir restoranın önünde üç kişi arasında önce arbede yaşanıyor. Arbede esnasında Bayram H. tarafından silahla 10 el ateş açılıyor. Açılan ateş sonrası Özcan Emreoğlu hastanede yaşamını yitirirken, kardeşi A. Emreoğlu ile işletmede garson olarak çalışan Zihni Ç. tedavi altına alınmıştı.

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