Tıkanan dereler temizleniyor

Muğla’nın Marmaris İlçesinde, orman yangınlarından sonra gelen sağanak yağışların etkisi ile dere yataklarına düşen ve ara tıkanmalara sebep olan ağaç parçaları Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor.



Marmaris’te yazın çıkan orman yangınlarından sonra başlatılan yanan ağaçların temizleme çalışmalarından sonra yapılan kesim artığı ağaç dalları ve parçaları derelerdeki filtreleri tıkayarak taşmalara neden olduğu ön görüsü ile derelerin görünmeyen yerlerindeki gider kapakları ve ızgaralar açılarak iş makinaları ile temizlik yapıldı. İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen taşkınlar birçok ev ve işyerine zarar vermiş sokakların balçık içinde kalmasına sebep olmuştu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da sık sık kontrol ettiği taşkın bölgelerindeki gider kapakları açılıp, demirler kesilerek iş makinasının dere içinden çıkardığı yanmış ağaç parçaları kamyonlara yüklenilerek taşındı.

Marmaris ilçe merkezi ve mahallelerinde Belediye ekipleri dere yataklarını, giderleri ve yolları temizlik ve önlem çalışmalarına devam ediyor.

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