Şükrü Erbaş Muğla’da Şiir Severlerle Buluştu Muğla Büyükşehir Belediyesi Şair Şükrü Erbaş ile şiir severleri bir araya getirdi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Şair Şükrü Erbaş ile şiir severleri bir araya getirdi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte Şükrü Erbaş şiir severlerle bir araya gelerek söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Erbaş Dünya yazarlarının kitaplarından alıntılarla kendi şiirlerini okudu. Erbaş söyleşiyi konuklarla soru cevap bölümüyle tamamladı. Katılımcılara imzalı kitap dağıtan Şükrü Erbaş “Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Muğla’ya yakışır bir yapı olmuşmuş. Birçok ilde bu tür tesisleri görmek çok zor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi gibi bir tesisi Muğla’ya kazandıran herkesi kutluyorum” dedi.

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