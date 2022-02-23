'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada (2)

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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ESKİ EŞE DE GÖZALTI

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki kavgada Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla vurarak öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) de yaralayan Bayram Hamal'ın (39) ardından 4 çocuk annesi olan, boşandığı F.H. (36) de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayram Hamal ile F.H., adliyeye sevk edildi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-02-23 17:00:19



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