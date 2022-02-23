Bodrum, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor 18 ülkeden 80 kulüp, 303 yelkenci kayıt yaptırdı

2022 Dünya Optimist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi’nde içinde yer aldığı İçmeler mevkiinde bulunan Yelken Kulüp’te yenileme çalışmaları devam ediyor.



Yelken Kulüp’te yenileme çalışmaları devam ederken Bodrum’da bu yıl, Dünya Optimist Şampiyonası öncesi farklı yarışlar düzenlenecek. Bu kapsamda Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 1420 Mart tarihleri arasında Yıldızlar Kupası düzenlenecek. Bu yarışlarda aynı zamanda, Dünya Optimist Şampiyonasına katılacak Milli Takım belirlenecek.



Yıldızlar Kupası’nın ardından ise 16 Nisan tarihlerinde 10’uncu Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) düzenlenecek. Dünya Optimist Şampiyonası öncesi prova niteliğinde olacak BIOR’a şu ana kadar 18 ülkeden 80 kulüp, 303 yelkenci kayıt yaptırdı.



29 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında ise Dünya Optimist Şampiyonası test yarışları gerçekleşecek. 2022 Dünya Optimist Şampiyonası ise 27 Haziran 7 Temmuz tarihileri arasında gerçekleşecek.



Bodrum’da 50 ülkeden 300’ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp’te başlayan kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında kayıkhane, derslikler ve iskelede başlayan çalışmalar devam ediyor.



Başkan Akdurak incelemelerde bulundu

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve federasyon yönetimi Bodrum’a gelerek, 2022 Dünya Optimist Şampiyonası hazırlıklarını yerinde inceledi.



Şampiyonanın düzenleneceği İçmeler mevkiindeki yelken Kulüp’te Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk ve Serdar Çiçek, TYF Etkinlik Komitesi başkanı ve Muğla Yelken İl Temsilcisi Serdar Kayhan ile birlikte incelemelerde bulunan TYF heyeti ardından Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ı da ziyaret etti.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, Dünya şampiyonları yetiştiren Bodrum’da Dünya Şampiyonasının gerçekleşecek olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Bodrum yelken sporunda her zaman en iyiler arasında yer aldı. Bu önemli organizasyonu Bodrum’a ve ülkemize yakışır şekilde geçirmek için tüm arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.



Bodrum’a yakışan bir tesis olacak

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, yenileme çalışmalarının ardından yelken kulübün Bodrum’a yakışan bir tesis haline geleceğini belirterek “Bu önemli organizasyonlar öncesi belediyemizin başlattığı çalışmalarla yelken kulübümüz dünya standartlarına kavuşacak ve Bodrum’a yakışan bir tesis olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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