'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada (3)

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CİNAYETTE 1 TUTUKLAMA

Muğla'nın 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki kavgada Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla vurarak öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu (42) ile ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) de yaralayan Bayram Hamal (39), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, boşandığı eşi F.H. (36) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Olaydan sonra kaçan şüpheli soruşturmayı yürüten jandarma görevlilerince kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanmış ve işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2022-02-23 19:51:07



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