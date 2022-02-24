Muğla’da Ekim-Aralık döneminde 2 bin 193 yapı ruhsatı verildi Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla’da 2021 Ekim-aralık döneminde 802 bin 655 m2 alana yapı ruhsatı veridi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ekimaralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Muğla’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünün 802 bin 655 m2 olduğunu açıkladı.

2021 yılı EkimAralık döneminde Muğla ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 802 bin 655 m oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2 bin 193, daire sayısı ise 5 bin 266 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 543 bin 824 m, konut dışı kullanım alanı 176 bin 794 m, ortak kullanım alanı ise 82 bin 037 m olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ekim Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 447 558 m oldu. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı Bin 101, daire sayısı 2 bin 912 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 299 bin 972 m, konut dışı kullanım alanı 112 bin 542 m, ortak kullanım alanı 35 bin 044 m oldu.

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