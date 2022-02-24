Büyükşehir’in minik öğrencilerden dev Frida Kahlo portresi Muğla Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde 96 öğrencinin katılımıyla Meksika’da güzellik simgesi olarak kabul edilen Frida Kahlo’nun portresi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde 2566 aylık çocukların bilişsel ve duyusal olarak gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik eğitimler verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde atölye çalışmaları kapsamında 96 öğrencinin katılımıyla ozalit kağıt üzerine karışık tekniklerle Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun portresi yapıldı.

Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiği atölye çalışmasında, 8mx28m uzunluğa sahip Frida Kahlo portresi, çocuklarla yapılan en büyük portre özelliğine sahip oldu. 2 saat süren atölye çalışmasında minik öğrenciler portre üzerinde farklı materyalleri bir araya getirerek renkleri özgürce ifade ettiler.

Hazırlanan eğitim programları sanat ile birleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Menteşe Emin Eller Gündüz Bakımevinde öğrencilere uzman eğitmenler ve branş öğretmenleri tarafından eğitimler veriliyor. Hazırlanan eğitim programları ile çocukların duyusal, sosyal, psikolojik ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlanıyor. Hazırlanan eğitim programlarının sanat ile birleştirildiği gündüz bakımevinde çocuklara yönelik yapılan atölye çalışmalarında yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli benimseniyor. Her hafta farklı atölye çalışmalarının devam ettiği gündüz bakımevinde birçok dalda verilen eğitimler ile çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.

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