Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, MilasBafa karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem Acıelma (35) yönetimindeki 48 KC 043 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dibekdere mevkiinde yol kenarında bulunan demir dorseye çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Acıelma otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Acıelma'nın cansız bedeni sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartıldı. Acıelma'nın cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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