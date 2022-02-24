Bodrum Belediyesi'nden yangında zarar gören aileye destek

Bodrum Belediyesi, Türkbükü Mahallesi’nde bir evin 2. katında çıkan yangında hasar gören evin bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.



Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında zarar gören evde Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak çalıştı.

Bodrum Belediyesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü ekipleri öncelikle yangında zarar gören evin sahibi olan aileyi ziyaret ederek hasar tespit tutanağı tuttu. Tutanak işlemlerinin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından evin içerisi yanan eşyalardan temizlendi. Bina içi ile yanan duvarların temizlenme işlemleri bittikten sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri duvarların sıvama işlemini gerçekleştirdi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından ise boya, badana işleri ve yangında kırılan iki pencerenin değişimi yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aileye gerekli malzeme teminini sağladı.



Bodrum Belediyesi yetkilileri özellikle can ve mal kayıplarını önlemek adına vatandaşları, ev ve iş yeri yangınlarına sebebiyet verecek durumlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Özellikle eskiyen veya aşırı yükleme ile yıpranan elektrik sigortalarının bakımları ve kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerektiğini belirtti. Yine elektrikli ısıtıcı, su ısıtıcısı, tost makinesi, fırın gibi elektrikli ev aletlerinin kullanılmadığı zamanlarda elektrik fişlerinden çekilmesini önerdi.

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