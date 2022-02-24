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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacak

İHA

Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacak

Turizmin gözbebeği Bodrum’da “Mesleki Eğitimde Sektörle İş Birliği Turizm” adlı söyleşi düzenlendi. Kaliteli turizm için düzenlenen toplantıda Liseyi bitiremeyen öğrenciler için turizm eğitimi verilip sektöre kazandırılması sağlanacak.

BODER Bodrum Otelciler Derneği ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Bodrum Azka Otelde “Mesleki Eğitimde Sektörle İş Birliği Turizm” programı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya çok sayıda turizmcinin yanı sıra Muğla valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 13 İlçe Milli Eğitim Müdürleri, mesleki eğitim merkezleri ile meslek lisesi yönetici ve öğretmenleri toplantıya katıldı.

BODER Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla Valisi Orhan katılımcılara seslenerek yapılacak olan programın sektöre katkılarını anlattı. 3 oturumdan oluşan programın ilk oturumunda, Fethiye MESEM Müdürü Timur Ergün, Müdür Yardımcısı İlhan Dank, Dalaman MESEM Müdürü Emine Aytül Deniz tarafından Mesleki Eğitim Merkezleri ile bu programı uygulayan okullara ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı. Türkiye ARGE merkezi olan Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nuri Ceylan ve ARGE Merkezi Okul Çalışma Ekibinin sunumuyla başlayan 2. oturum ile 3. oturumda ise turizm söyleşiler yer aldı. 4 ana başlığın değerlendirildiği söyleşilerde ise turizm işletmeleri ile eğitim kurumları arasında iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, öğretim programı, sektör ihtiyaçları analizi, mesleki eğitim merkezi programı, stajyeradayçırak ve mezun öğrenci yeterlilikleri ve istihdam düzeyleri, işletmelerde beceri eğitimi uygulamalarında verimliliğin arttırılması konuları görüşüldü.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Antik çağlardan buyana pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü ilimiz adeta bir açık hava müzesidir. Muğla’mız Lelekler, Karyalılar, Roma, Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı’ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. İlimiz dünyaca tercih edilen bir turizm destinasyonu haline gelmiştir. İlimizin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak, 4 mevsim turizm hedeflerini gerçekleştirmek, sahip olduğumuz değerleri korumak ve gelecek gelecek nesillere aktarmak ve geleceğin turizmini şimdiden belirlemek amacıyla her fırsatta sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, ortak akılla çalışmaları hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Mesleki eğitimle ilgili toplantıda yapılan çalışmalar, turizmin alt yapısını ve üst yapısını güçlendirmek üzere yapılan çalışmalardır” dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Mesleki eğitimde turizmle işbirliği programımızda son dönemde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan mesleki eğitimi güçlendirme hamlesi Bakanımızın da desteğiyle ciddi bir ivme kazandı. İlimizde de yüzde yüz 35’lik mesleki eğitimde öğrenci artışı sağlandı. Turizm Bodrum’da konuşulur anlayışıyla bu programı burada başlattık. Turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldik. Kalifiye eleman istihdamının oluşturulması adına güçlü bir mesaj vermiş olduk. Mesleki eğitim merkezimiz Eylül ayı itibariyle 2 bin 177 sayımız vardı. Bu son yasal düzenlemede oluşan avantajlar sayesinde 5 bin 120’ye ulaştı” şeklinde konuştu.

Bodrum Turistik İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından diğer yandan da Bodrum Otelciler Derneği paydaş olarak Mesleki Eğitimle sektörle işbirliği programı altında toplantı düzenledik. Toplantıdaki amacımız sektörle eğitmenlerin bir arada olup, eğitimle ilgili sorunların ele alınması ve teorik olarak hangi alanlarda geliştirebiliriz diye bir araya geldik. Ortaokul mezunu olup da, lise diploması alamayanlar için özel bir program geliştirildi. Ortaokul mezunu olup liseye gitmeye gerek kalmadan haftanın 1 günü okula gidecek diğer günlerde ise otelde çalışacak bu çok önemli bir avantaj hem eğitim alacak hem de çalışacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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