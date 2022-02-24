11 bin paket makaron ele geçirildi

Miraç Kandilinde ne oldu?

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Muğla’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bandrolsüz sigara ve boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin faaliyetleri sırasında ilçemiz kordon caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen iki şahsın yapılan kontrolünde,

11 paket toplam 2200 adet dolu makaron ele geçirildi.

Milas ilçesinde ise kargo şirketlerinde yapılan kontrollerde, 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, C.L ve A.L isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

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