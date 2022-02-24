Bodrum´da taraftar top toplayıcısını darp etti

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta dün kendi evinde Sivas Belediyespor´u konuk eden Bodrumspor maçı 1-0 kazanarak 3´üncü sıraya yükseldi. Maçın son anlarında top toplayıcısı, topu kaleciye geç verdiği gerekçesiyle hakem tarafından tribüne gönderildiği sırada sahaya giren Sivas taraftarı tarafından darp edildi, maçta kısa süreli arbede yaşandı. O anlar tribünde bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bodrumsporlu taraftarların da araya girmesiyle arbede yaşandı. O anlarda sahada bulunan basın mensupları zor anlar yaşarken, bir taraftarın attığı ceket muhabirin kafasına geldi. Polis ekiplerince sahaya giren 2 taraftar gözaltına alınırken, olayla ilgili hem TFF gözlemcileri hem de polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Pandemi nedeniyle deplasman seyircilerinin statlara alınmadığı dönemde, Sivaslı futbolseverin Bodrumsporlular'ın arasında maçı izlediği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Darp ve kargaşa anı cep telefonu kamera görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Muğla FIRAT AKAY
2022-02-24 16:28:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.