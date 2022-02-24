Yanan minibüste yaşamını yitirdi

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Adem Demir (55), içinde yaşadığı atıl durumdaki minibüste çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Datça'nın Burgaz mevkiinde, atıl durumdaki bir minibüste dün gece saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Minibüsün içinde inceleme yapan ekipler, Adem Demir'in cesediyle karşılaştı. Minibüste yaşadığı belirtilen Demir'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-02-24 16:39:36



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