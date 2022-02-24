Bodrum´da 64 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Şubat saat 09.05 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bot içerisindeki 64 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-02-24 19:53:13
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