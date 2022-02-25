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30’uncu yıl vefa buluşması 1992 yılında Akif İnan tarafından kurulan Eğitim Bir-Sen’in 30’uncu kuruluş yıldönümünde Muğla’da görev yapan eski başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi.

İHA

14 Şubat 1992 yılında kurucu başkan Akif İnan tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Eğitim BirSen'in 30'uncu kuruluş yıldönümünde Muğla Şube Başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi.

30’uncu yıl vefa buluşması 1992 yılında Akif İnan tarafından kurulan Eğitim Bir-Sen’in 30’uncu kuruluş yıldönümünde Muğla’da görev yapan eski başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi.

14 Şubat 1992 yılında kurucu başkan Akif İnan tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Eğitim BirSen’in 30’uncu kuruluş yıldönümünde Muğla Şube Başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi.
Şube Başkanı Önder Uçak, 14 Şubat 1992 tarihinde, büyük bir umut, yepyeni bir ufukla kurulan sendikanın, gelinen noktada yüz binlerle buluştuğunu, Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu ifade etti. Uçak, “Kökleri medeniyetimizin derinliklerine uzanan, dalları insanlığı kucaklayan, gölgesinde mazlumların barındığı hareketimiz 30 yaşına girmiş bulunmaktadır. Bu 30 yılın her anında emeğiniz, alın ve akıl teriniz var. Türkiye’nin en büyük sendikası olmamızın arkasında davamıza, dava arkadaşlığımıza vefada ortaklık var. İdeolojik eğitim sistemine itirazlarımızın karşılık bulmasına, milletin vesayetten kurtulmasına yol açan sendikacılığımızın arkasında gayrette, azimde ortaklık var. 28 Şubat zemherisinde, 27 Nisan emuhtırasında, 68 Ekim tezgâhında, 1725 Aralık kumpasında, 15 Temmuz işgal girişiminde onurumuzla, gururumuzla, mücadelemizle alanlarda biz vardık” şeklinde konuştu.
Akif İnan’ın önderliğinde kurulup, antidemokratik süreçlerin güç şartlarını aşarak 2002 yılında toplam 18 bin 028 üyeye sahip sendikanın bugün Türkiye’nin en yetkili sendikası durumuna geldiğini belirten Uçak, “2015 yılından bu yana stratejik hedefimizi bütün yerküre olarak belirledik. Çünkü Türkiye’de emeksermaye bölüşümünü düzeltmek, adil bir bölüşüm zemini tesis etmek için dünyada da emeksermaye bölüşümünün her tür baskıdan, dayatmadan korunması ve kurtulması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde görev yapan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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