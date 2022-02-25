Zeytin hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytinyağı fabrikasından 600 kilogram zeytin çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Turgut Mahallesi'nde Zeytinyağı Sıkma Fabrikası'nda 12 çuval içerisinde bulunan 600 kilogram civarındaki zeytinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda olayın faili olan M.T isimli şahıs tespit edilerek, yakalandı. Suçunu itiraf eden M.T. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

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