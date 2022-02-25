Orman işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yanan alanlarda çalışma yapan geçici orman işçisi, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü ve yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğü’nün, Çaylı Mahallesi’nde dağlık ve kayalık alanda yanan bölgelerde yapılan çalışma sırasında geçici orman işçisi Hayati Ömür Ercedoğan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine, olay yerine ekipler sevk edilirken, Hayati Ömür Ercedoğan’ın kafasını çarparak olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Ercedoğan’ın cesedinin çıkartılabilmesi için helikopter talep edildiği ve Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’ndan bir helikopterin bölgeye gelerek Hayati Ömür Ercedoğan’ın cenazesini aldığı öğrenildi. Orman İşletme Müdürlüğü’nde geçici işçi olarak çalışan Ercedoğan’ın evli ve 3 çocuk sahibi olduğu belirtildi.

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