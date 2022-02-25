Köyceğiz gölünden Dalyan’a yürüyüş ve bisiklet rotası Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin turizm potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda konuşan vali Orhan Tavlı, yeterli kaynağın bulunduğunu açıkladı.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve destinasyonun tanıtımının artırılması amacıyla kurulan “KöyceğizOrtacaDalaman Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu” toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonundaki toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlık ederken, kaymakamlar, toplantıya kurum müdürleri ve ilgili sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Ajansın ülkemizin, Muğla’nın ve Köyceğiz Ortaca Dalaman destinasyonunun tanıtımı konusundaki çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Köyceğiz Ortaca ve Dalaman destinasyonunun kültür, spor, sağlık, agro turizmi ve eko turizm altyapısının mevcut olduğunu belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı “Yapılacak çalışmalar için yeterli kaynağımız var. Turizm destinasyonunu bir bütün olarak ele alarak alternatif turizm altyapısının güçlendirilmesi ve etkin tanıtımının yapılması için ortak akıl ve işbirliği içinde hazırlanacak projelerle ilerleyeceğiz” dedi.

Köyceğiz gölünden Dalyan sahiline yürüyüş, koşu ve bisiklet rotası oluşturulması projesinin yanında deneyim rotaları konusunda çalışmalara ağırlık verildiğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı, Antik kentlerde ve ören yerlerinde devam eden çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Yöresel festival çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda Bal ve Narenciye Festivali ile ilgili çalışmaların devam etmesi ve Köyceğiz balı ile ilgili deneyim rotası oluşturulması için çalışma yapılması, Köyceğiz gölündeki kano, kürek gibi motorsuz su sporlarının altyapısının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

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