Ormanlık alanda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

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Muğla’nın Seydikemer ilçesi Girmeler Mahallesinde ormanlık alanda uyuşturucu kullandıkları ihbarı sonrası Jandarma ekipleri 3 kişiyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele çalışmaları kapsamında Seydikemer Girmeler Mahallesinde uyuşturucu kullanırken yakalanan S.G., C.D. ve F.O isimli şahısların yapılan üst aramasında 9 gram eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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