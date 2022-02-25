Çocuğa karşı eziyet suçundan aranıyordu yakalandı Adli makamlarca araması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve “çocuğa karşı eziyet” suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan İ.D., Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Adli işlemleri tamamlandıktan sonra Milas Adliyesi’ne sevk edilen İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.