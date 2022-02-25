Datça’da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin kurtarılması için görevlendirilen iki ayrı Sahil Güvenlik botu toplam 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.