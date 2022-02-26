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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaca’da Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

İHA

Ortaca’da Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda Şubat Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Meral Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı İlker Karaalp, İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Binol Akdağ, Yazı İşleri müdürü Ahmet Ocak, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Hanife Durak, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdullah Gümüş ile ilçedeki mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, mahalle muhtarlarının, mahalleleri ile ilgili talepleri başta olmak üzere mahallelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Muhtarlar toplantısı sonrası Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan sunum izlendi ve müdürlüğün hizmetleri ile ilgili bilgi verildi.

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