Babasının evinde ölü bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut (48) babasının evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozarmut Mahallesi’nde evli ve iki çocuk babası Samet Bulut’un (48) Cuma günü işe gitmemesi üzerine endişelenen ailesi kendisini aramaya başladı. Kız kardeşi ve ailesi defalarca Samet Bulut’un telefonunu aramasının ardından telefon sesini duyan aile, evin arka tarafında ahşap bir eski yapıda intihar eden Bulut’un cansız bedenini buldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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